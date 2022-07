Am 17. April früh um sieben war ich Direktor der sozialistischen Arbeit – am gleichen Arbeitsplatz mit den gleichen Leuten.

Dort fing eigentlich schon, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, die stille Enteignung an. Da hat man sich als junger Mensch - ich war ja noch nicht mal 30 zu dem Zeitpunkt - so seine Gedanken gemacht, aber gesagt: Irgendwie geht es schon. Dann kam der 16. April 1972 und die Kommission, die den Bestand des Betriebes aufnahm und wir wurden verstaatlicht. Am 16. April 1972 war ich nach Sprachgebrauch der DDR Kapitalist, mit fünfzig Beschäftigten, und am 17. April früh um sieben, war ich Direktor der sozialistischen Arbeit – am gleichen Arbeitsplatz mit den gleichen Leuten.