Lange verkauft seine Uhren bald über Sachsen hinaus. Denn in der Region selbst gibt es gar nicht genug Leute, die sich seine Taschenuhren leisten können. Und der Gründer verfeinert sie immer weiter. "Also es gibt Komplikationen. Das ist das Schöne an der Uhrmacherei. Alles was über die Drei-Zeiger-Uhr hinausgeht ist eine weitere Funktion", erzählt der Museumsdirektor. "Aber jede weitere Funktion heißt in der Uhrmacherei Komplikation. Das ist eine wunderschöne Beschreibung dessen, was der Uhrmacher da eigentlich leistet. Er macht die Uhr technisch kompliziert und das ist sie natürlich dann auch in der Herstellung."