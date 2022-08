Ganz so harmonisch, lief es allerdings nicht immer. Vor zwanzig Jahre stritten Nomos und Mühle vor Gericht über die Nutzung der Herkunftsbezeichnung Glashütte. Als Folge dieses Rechtsstreits musste Mühle 2007 sogar Insolvenz anmelden. Doch wo, wenn nicht in Glashütte, heilt Zeit Wunden? Heute sticheln die Firmenchefs nur noch zwischen den Zeilen über die Konkurrenz.

"Wir haben die schönen Uhren. Nomos hat nach Glashütte zwei Dinge gebracht: das eine ist bezahlbare Uhren. Das heißt früher kosteten die Taschenuhren ein Jahresgehalt von einem Beamten. Das ist jetzt nicht mehr so", erzählt Ahrendt. "Also bei uns fängt das bei 1.000 Euro an bis 4.500 Euro. Ich glaube, wir haben auch das Design nach Glashütte gebracht. Unsere Uhren sind ja sehr klar, sehr aufgeräumt, sehr simpel. Wenig pling-pling an der Uhr, sondern klar strukturiert."

Ehemalige Kirche gehört zur Uhrenmanufaktur

Ahrendt läuft von seinem Büro raus auf den Bahnsteig. Der Manufaktur-Chef wirkt trotz seines selbstbewussten Auftretens müde, unter seinen Augen deuten sich Augenringe an. Gestern sei es spät geworden, sagt Ahrendt. Nach zwei Jahren Corona habe die Belegschaft endlich mal wieder gefeiert. Die Party stieg gleich gegenüber, am Hang in einer ausgedienten katholischen Kirche. Die gehört auch seiner Firma.

Uwe Ahrendt, Chef der Uhrenmanufaktur Nomos in Glashütte, hat seine Manufaktur im ehemaligen Bahnhofsgebäude. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler

"Die haben die nicht mehr gebraucht. Und da haben die zwei, drei Kirchen jetzt vor vier oder fünf Jahren verkauft. Und wir haben mitgeboten", sagt er. "Es gab keinen zweiten Bieter und dann haben wir sie bekommen. Es ist auch schwer zu erreichen für die älteren Bürger, wenn man da so hochgeht, den steilen Berg."

Schöne Uhren sind ja auch eine Art Religion. Und das Wort Messe ist mehrdeutig. Neue Modelle präsentiert Nomos nun regelmäßig in dem ausgedienten Gotteshaus. Die Firma ist deutscher Marktführer für mechanische Armbanduhren in der Preisklasse bis 4.500 Euro. Verkauft wird auch in New York, Hongkong oder Schanghai. Gebaut aber in Glashütte. In der Stadt, die am Ortseingang von sich sagt: "Hier lebt die Zeit."