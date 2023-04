Verkehr Drei Tote bei Unfällen in der Sächsischen Schweiz

In der Sächsischen Schweiz sind am Sonnabend drei Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stieß in Hohenstein ein Motorrad mit einem Pkw zusammen. In der Nähe von Königstein geriet ein VW Golf in den Gegenverkehr. An beiden Unfallorten mussten die Straßen über Stunden gesperrt werden.