In Bannewitz soll bis zum Herbst 2025 ein Wohnmobil-Park entstehen. Wie Bürgermeister Heiko Wersig (parteilos) MDR SACHSEN am Dienstag sagte, hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan bereits im Dezember einstimmig gebilligt. Demnach soll der Park an der B170 geschaffen werden. Das Areal nahe dem Simmel-Markt habe eine Fläche von 10.000 Quadratmetern. Bis zu 40 Camper sollen dort einen Stellplatz finden.