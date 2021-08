Müssen Sie auch regelmäßig Menschen in Ihrem Umfeld Dinge erklären, die für Sie so selbstverständlich im Wortschatz sind, dass Sie sich wundern, wie man den Begriff nicht kennen kann? Ich muss das. Vielleicht auch, weil ich grundsätzlich immer alles besser wissen muss, aber das ist eine andere Baustelle. Zurück zum Thema: Den Begriff, den ich in meinem Leben schon dutzende Male erläutern musste, ist "Boofen". Es scheint tatsächlich ein Wort zu sein, das es nur im Sächsischen so gibt - vielleicht sogar nur im Dresdner Raum.

Boofen also. Für alle Uneingeweihten: Boofen ist das Übernachten in der freien Natur, vor allem in der Sächsischen Schweiz. Vornehmlich in Höhlen oder unter den Überhängen der Sandsteinfelsen. Das Wort kommt wohl vom sächsischen "pofen", also dem tiefen, festen Schlafen. Diese Tradition ist fest in der Kletterkultur in der Sächsischen Schweiz verankert und war ursprünglich eine praktische Lösung, um die Nacht zwischen den Gipfelbesteigungen zu verbringen. Wenn man mich fragt, geht es auch ohne Bergsteigerausrüstung und ist ein hervorragender Zeitvertreib im Sommer, allein, in Begleitung oder mit Kindern - wenn man sich an ein paar Regeln hält.

Für so einen Blick muss man erst einmal nach oben. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer eins: Es ruhig angehen lassen

Übernehmen Sie sich nicht, was die Tour angeht. Wer es nicht gewohnt ist, 15 oder 20 Kilometer am Tag mit Gepäck zu wandern, verliert schnell den Spaß, besonders mit Kindern. Die Tour, um die es im Folgenden gehen soll, eignet sich hervorragend für den Einstieg. Wir beginnen in Kleinhennersdorf, in der Nähe vom Kurort Gohrisch. Idyllisch gelegen, winzig, aber gut zu erreichen. Entweder Sie fahren mit dem Zug bis Bad Schandau oder mit dem Auto zum Wanderparkplatz im Ort. Das Ziel: der Kleinhennersdorfer Stein - eine Anhöhe von knapp 400 Metern. Das Dort gibt es wunderbare Höhlen, gut geschützt von Wald umgeben und leicht zu erreichen.

Auf knapp 400 Metern liegen die Höhlen am Kleinhennersdorfer Stein. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer zwei: Festes Schuhwerk tragen

Ein kleiner Weg führt vom Wanderparkplatz zum Aufstieg auf den Kleinhennersdorfer Stein. Vorbei an Ferienwohnungen, Teich und Jägerunterstand geht es am Waldrand entlang. Ich war schon mit vielen Freunden in der Sächsischen Schweiz unterwegs. Und die meisten unterschätzen den Wert von gutem Schuhwerk. Zugegeben, es sind keine Alpenpässe, aber der Sandstein, das Geröll und Auswaschungen durch Regen sorgen für die ein oder andere unsichere Stelle. Sie brauchen keine Steigeisen, aber ich empfehle mindestens knöchelhohe Schuhe, feste Zustiegschuhe mit ordentlichem Profil. Das sieht es viel wandermäßiger und professioneller aus. Und darum geht es ja auch ein bisschen, wenn wir ehrlich sind.

Festes Schuhwerk habe ich - das mit dem wandertauglichen Gepäck ist so eine Sache... Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer drei: Den Weg kennen

Der Forstweg am Waldrand biegt ab in den Wald. Über eine rudimentäre Treppe aus Holz und Stein geht es den Pfad hinauf zum Ziel. Auch wenn die Wanderwege in der Sächsischen Schweiz grundsätzlich gut markiert und ausgeschildert sind, verpasst man manchmal einen Abzweig. Vor allem, wenn Sie zu Höhlen wollen. Die liegen nämlich (überraschenderweise) nicht direkt am Wegesrand im Wald.



In der Dämmerung nach einer Übernachtungsmöglichkeit zu suchen, macht keinen Spaß und kann gefährlich werden. Ich spreche da aus Erfahrung. Schauen Sie sich also die Route vorher in Ruhe an, nehmen Sie eine Karte mit oder sorgen sie dafür, dass das Handy geladen ist. Kleiner Tipp: Offline-Karten fürs Smartphone herunterladen. Der Handyempfang ist zwischen steilen Felswänden nicht immer gegeben. Außerdem spart das Akku.

Wegweiser gibt es in Hülle und Fülle. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer vier: Nur Handgepäck mitnehmen

Obwohl es kein schwerer Weg ist an diesem Sonnabendnachmittag, kommen meine Begleiterin und ich beim Aufstieg ins Schwitzen. Die Sächsische Schweiz hält unerwartet steile Wegstücke bereit und wer den Ausblick genießen will, muss erstmal nach oben. Hier zeigt sich, ob man clever gepackt hat oder nicht. Neben allem, was man für die Übernachtung so braucht (Isomatte, Schlafsack, Kocher, Pulli, etc.), ist vor allem Wasser das Problem. Ein Liter Wasser ist ein Kilo Gewicht. Physikunterricht, Sie erinnern sich. Also packen Sie möglichst leicht, verzichten Sie aber nicht auf Flüssigkeit. Für den Durst, die Katzenwäsche und den Kaffee können Sie das gut gebrauchen. Mehr als 15 Kilo sollte kein Rucksack wiegen. Das ist eine gute Faustregel. Wenn Sie unter zehn schaffen, gebe ich Ihnen ein Eis aus. Im Tal, versteht sich.

Essen und Wasser wiegen besonders viel. Zum Glück muss man das auf dem Rückweg nicht mehr schleppen. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer fünf: Regensachen mitnehmen

Oben angekommen, teilt sich der Weg. Direkt hinter einem Felsblock liegt die erste Höhle, etwas versteckt, klein und gemütlich. Wir holen die Taschenlampen aus dem Rucksack und werfen einen Blick hinein. Eigentlich ganz hübsch, aber bei näherer Betrachtung offenbart sich der nasse Boden. Und für den Abend ist Regen angesagt. Im Schlaf nass zu werden, ist keine gute Idee. Also gehen wir weiter, links an der Felswand entlang.



Nach ein paar Metern öffnet sich der Weg und wir stehen auf einem kleinen Plateau. Direkt vor uns, auf der anderen Seite, liegt die "Lichterhöhle" – unser Nachquartier. Das Beste: Sie liegt tief im Fels und ist damit absolut regensicher. Es lohnt sich trotzdem immer, eine Regenjacke dabei zu haben. Am heutigen Abend hält sich das Wetter zum Glück zurück. Der leichte Schauer setzt erst ein, als wir schon längst in den Schlafsäcken liegen. Das leise Rauschen hilft beim Schlummern.

Die Lichterhöhle ist nicht zu übersehen. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer sechs: Mücken sind der Feind

Soweit sind wir aber noch nicht. Zunächst muss das Nachtlager errichtet werden. Also Rucksäcke abstellen, Lampen aufhängen, auspacken. Die Isomatten werden aufgeblasen und die Schlafsäcke hingelegt. Mittlerweile neigt sich der Tag dem Ende. Bevor wir das Essen auspacken, steht eine kleine Erkundungstour an. Die warme Abendsonne genießt man am besten oben auf dem Fels. Da kommen wir zum Glück recht einfach hinauf. Es gibt keine Kletterpassagen. Also sitzen wir ein paar Minuten später oben auf den Steinen. Über uns der Abendhimmel, darunter das Panorama der Sächsischen Schweiz. Was für ein Ausblick! Nur die Mücken stören die Idylle. Sie haben vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass Mücken sich immer ein besonders beliebtes Opfer aussuchen. Diesmal bin ich derjenige, der zuerst gefressen wird. Was hilft, ist Mückenspray. Nehmen Sie ausreichend davon mit. Man riecht zwar wie ein Kräutergarten, aber spart Blut.

Regel Nummer sieben: Verpacken Sie Ihr Essen mäusefest

Nachdem wir, also ich, die Mücken gefüttert haben, ist es Zeit für das Abendessen. Es bietet sich an, einfach ein bisschen Brot, Gemüse und Aufstrich einzupacken. Hauptsache, es kann nichts auslaufen. Und Nüsse. Nüsse sind wichtig, auf jeder Wanderung. Kleine Zusatzregel. Wir hatten die "hervorragende" Idee, Eierkuchen zu backen, mit Mandelcreme zu bestreichen und eingerollt in Alufolie mitzunehmen. Kann ich sehr empfehlen als Nachtisch. Das Problem daran ist: Wenn man die Sachen in Alufolie einpackt, freuen sich die Mäuse. Wir sind zwar nicht in Alaska, wo der Braunbär das Zelt durchwühlen kann, wenn man sein Essen nicht ordentlich verwahrt. Aber als wir am nächsten Morgen unsere Vorräte inspizieren, zeigt sich, dass die kleinen Höhlenbewohner offenbar auch viel Spaß mit Mandelcreme hatten. Nun gut, etwas Schwund ist immer.

Der Maus hat der Eierkuchen auch geschmeckt. Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Regel Nummer acht: Kein Feuer