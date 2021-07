Ich nutze die Zeit, in der die "Drachenbahn" belegt ist für ein Gespräch mit Museumsleiterin Gabriele Gelbrich. Ihr ist es zum zweiten Mal gelungen, die Ausstellung nach Lauenstein zu holen. Bereits im Sommer 2019 waren einige Murmelbahnen des hannoverschen Künstlers Ortwin Grüttner im Osterzgebirgsmuseum zu Gast. "Das war so fantastisch und die Leute waren im Murmelfieber, da haben wir gesagt, dass wir das nochmal machen!" Denn das Spiel mit den Murmeln fasziniert seit Tausenden von Jahren Kinder in allen Ländern der Welt. An der Freude haben die Jahrhunderte offenbar nichts geändert.