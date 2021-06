Auch im thüringischen Benshausen soll den Angaben zufolge weitergearbeitet werden. Zudem will die Gesellschaft alle Auslandstöchter in Europa, Asien und Nordamerika übernehmen. In Deutschland werden laut Insolvenzverwalter rund 1.520 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Im hessischen Gelnhausen sollen nach den derzeitigen Planungen rund 60 von derzeit 1.166 Arbeitsplätzen wegfallen. Bei den sechs Auslandstöchtern werden alle Beschäftigten übernommen.