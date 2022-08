Diskussion Welche Konsequenzen ziehen Waldbesitzer in Sachsen nach Waldbränden?

Beim Thema Totholz ist der Forstwissenschaftler für einen Kompromiss in den Schutzgebieten: "Das Ausdünnen des Brennmaterials empfiehlt sich an den Linien, an den man das Bodenfeuer stoppen will, also an Wegen. Mitten in den Gebieten ist das nicht notwendig bzw. widerspricht unseren Ansätzen, das Totholz für bestimmte Lebensräume zu haben."