Der sächsische Innenminister summiert den Schaden durch Waldbrände in Sachsen im vergangenen Jahr auf etwa 15 Millionen Euro. "Allein zwölf Millionen Euro haben wir an die betroffenen Kommunen überwiesen", sagte Armin Schuster (CDU) MDR SACHSEN. Dies betreffe nicht nur Kommunen in der Sächsischen Schweiz, sondern auch in der Gohrischheide sowie die Gemeinden Zeithain und Arzberg. Alle Kommunen hätten die geforderte Unterstützung bekommen. Das sei juristisch allerdings nicht so einfach gewesen, weil bislang die Gemeinden selbst die Kosten für das Löschen von Waldbränden bezahlen mussten. Nach schwierigen Verhandlungen habe man sich einigen können und das Geld im Haushalt freigegeben.

Armin Schuster (CDU), Innenminister von Sachsen und Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen, li.), zeigen während eines Pressetermins zur bevorstehenden Waldbrandsaison in einem Wald im Nationalpark Sächsische Schweiz einen Löschrucksacks. Bildrechte: dpa