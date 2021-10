In der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz ist am Sonnabend ein Waldbrand ausgebrochen. Wie die zuständige Rettungsleitstelle MDR SACHSEN sagte, hatten Wanderer und Anwohner am Nachmittag den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. Das Feuer habe sich am Winterberg unterhalb der Kipphornaussicht auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern ausgebreitet.



Gut 70 Feuerwehrleute waren den Angaben auch am Abend noch im Einsatz, um den Brand mit Wasser und Hacken zu löschen. Die Löscharbeiten sollen gegebenenfalls am Sonntag bei Tageslicht fortgesetzt werden. Die Nationalparkverwaltung geht laut Rettungsleitstelle davon aus, dass eine illegale Feuerstelle den Brand verursacht hat.

Die Feuerwehrleute waren bis zum Einbruch der Dunkelheit vor Ort. Bildrechte: Marko Förster