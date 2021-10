Der Waldbrand in der Kernzone des Nationalparks Sächsische Schweiz ist gelöscht. Das teilte die zuständige Rettungsleitstelle am Sonntag mit. Am Sonnabend hatten Anwohner und Wanderer den Brand unterhalb der Kipphornaussicht entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. 70 Feuerwehrleute waren bis zum Abend im Einsatz. Sorgen bereiteten den Einsatzkräften die unter der Oberfläche befindlichen Glutnester. Deshalb rückten am Sonntag noch einmal 80 Feuerwehrleute mehrerer Wehren der Umgebung aus, um den Brand endgültig einzudämmen. Zwölf Einsatzfahrzeuge waren vor Ort.

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen am Winterberg unterhalb der Kipphornaussicht ausgebrochen und hatte sich auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern ausgebreitet. Der Wind hat die Ausbreitung des Feuers begünstigt. Die Nationalparkverwaltung geht davon aus, dass der Brand von einer illegalen Feuerstelle ausging. Bei der Polizeidirektion Dresden liegt bisher keine Anzeige vor, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Ob die Nationalparkverwaltung juristische Schritte einleitet, bleibt abzuwarten. Sie war am Sonntag nicht erreichbar.

In der Sächsischen Schweiz kommt es immer wieder zu Waldbränden, weil Besucher illegale Feuerstellen legen. Besonders verheerend war der Brand im Hitzesommer 2018. Damals stand eine Fläche von 15.000 Quadratmetern in Flammen. Das Wandergebiet rund um die berühmte Bastei hat derzeit ohnehin hohe Schäden zu beklagen. Der Borkenkäfer frisst sich immer tiefer in die Waldgebiete hinein. Zudem hat der jüngste Herbststurm viele Bäume umknicken lassen. Die Aufräumarbeiten dauerten in dieser Woche an. Im Sommer beklagte die Nationalparkverwaltung zudem das Verhalten vieler Besucher. Weil diese sich quasi rund um die Uhr im Nationalpark aufhielten, komme die Natur kaum noch zur Ruhe.