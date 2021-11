Die Verwaltung des Nationalparkes Sächsische Schweiz wird nach dem Waldbrand am zurückliegenden Wochenende am Winterberg Anzeige stellen. Das sagte der Sprecher der Verwaltung, Hanspeter Mayr, auf Nachfrage von MDR SACHSEN. "Wir hoffen, dass die Polizei den oder die Täter ermittelt und dass wir ein deutliches Exempel statuieren können, dass das Feuern im Nationalpark nicht geht", appellierte Mayr an die Vernunft aller Parkbesucher.