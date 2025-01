Der Waldbrandexperte Michael Müller würde offene Feuer - etwa für Pflegemaßnahmen zum Beispiel in der Heide - ganz in Wäldern verbieten. Sein Brandschutzkonzept, das die Professur für Waldschutz an der TU Dresden im Rahmen des Projektes THOR-TV2 anfertigte, schlägt im Gespräch mit MDR SACHSEN darüberhinaus vor, die Waldwege in der Sächsischen Schweiz nach ihrer Nutzbarkeit für Löschfahrzeuge zu kartieren.