Die Sperrung des Nationalparks Sächsische Schweiz ist aufgehoben worden. Nach den Stürmen seien alle Rettungswege freigeschnitten, informierte der Staatsbetrieb Sachsenforst. Die Nationalparkverwaltung weist darauf hin, dass immer noch Vorsicht geboten ist: "Bleiben Sie nicht unter abgebrochenen Ästen oder Baumspitzen stehen, die noch in den Kronen anderer Bäume hängen", heißt es in einer Mitteilung.

Auf den schmalen, noch unzugänglichen Wegen kommt derzeit ein sogenannter Schreitbagger mit Harvester-Aggregat zum Einsatz. Das Gerät ist in der Lage, durch seine flexible Arbeitsweise Wege naturschutzgerecht wieder freizumachen, wie Landesforstpräsident Utz Hempfling erklärt. Die Maschine habe einen Greifarm, der Bäume greifen, absägen und umdrücken kann. Außerdem lassen sich die vier Räder am Fahrgestell in der Höhe und Spurbreite verstellen. "Das ermöglicht mir, dass ich mit dem Schreitbagger in sehr unwegsamem Gelände vorankomme", so Landesforstpräsident Hempfling.