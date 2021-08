Ulf Zimmermann Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Gegenüber früher, wo der Gast eher am späteren Vormittag, so gegen 9 oder 10 Uhr ins Gebiet gegangen ist zum wandern und am Nachmittag 17 oder 18 Uhr wieder raus ist, ist es eben heute so, dass die Leute schon in der Früh, beim Sonnenaufgang schon da sind und bis tief in die Nacht bleiben. Das heißt also, rund um die Uhr Beunruhigung. Und damit werden die Tierarten, die ja auch ihre Räume brauchen, immer wieder gestört.