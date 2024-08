In Dippoldiswalde ist am Montagmittag ein Lkw mit einem Zug der Weißeritztalbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der Lkw-Fahrer in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er an einem unbeschrankten Bahnübergang mit der Schmalspurbahn zusammenstieß. Durch den Zusammenprall sei die Lok entgleist.