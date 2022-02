Wer selber läuft, guckt in die Röhre: Darin lässt man sich wie auf einem Fließband in altenberg die Piste hochziehen. Zauberteppich nennen Wintersport-Begeisterte die Konstruktion.

Wer selber läuft, guckt in die Röhre: Darin lässt man sich wie auf einem Fließband in altenberg die Piste hochziehen. Zauberteppich nennen Wintersport-Begeisterte die Konstruktion.

Wer selber läuft, guckt in die Röhre: Darin lässt man sich wie auf einem Fließband in altenberg die Piste hochziehen. Zauberteppich nennen Wintersport-Begeisterte die Konstruktion. Bildrechte: dpa

Ganz anders sah der Sonnabendvormittag in der Lausitz aus. Zwischenzeitlich hatte der Deutsche Wetterdienst vor schweren Strurmböen und Gewittern gewarnt. Darauf müssen sich die Oberlausitzer nach Vorhersage der Wetterexperten auch am späteren Sonntagnachmittag einstellen. Für ganz Sachsen wird am Sonnabendnachmittag vor Windböen bis 60 Stundenkilometer gewarnt. Auf dem Fichtelberg werden schwere Sturmböen um die 100 km/h erwartet. Und so soll es bis Sonntagabend in Sachsen bleiben: