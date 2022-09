Auch für die sächsischen Sportlerinnen und Sportler laufen die Saisonvorbereitungen auf Hochtouren. Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich will nach seiner Rekordsaison im vergangenen Winter auf den nächsten WM-Titel hinarbeiten, wie er MDR SACHSEN sagte. In diesem Jahr finden die Bob-Weltmeisterschaften in St. Moritz in der Schweiz statt. Auf der Bahn gewann Friedrich 2013 seinen ersten Weltmeister-Titel. Eine WM in St. Moritz sei immer etwas Besonderes, so Friedrich: "Dort sind die Umwelteinflüsse extrem. Die Bahn ist jedes Jahr ein bisschen anders und schwieriger als andere Bahnen."