Wer Fledermäuse einmal selbst unter fachkundiger Begleitung beobachten möchte, kann in Sachsen in den nächsten Wochen an Fledermaus-Exkursionen oder Fledermausnächten teilnehmen, die der Naturschutzbund Deutschland (NABU) organisiert. Die nächsten Termine sind am kommenden Mittwoch in Niederau oder am kommenden Samstag in Kichberg, Borna, Großenhain der Hirschfeld.