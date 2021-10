In welche Richtung muss ich drehen? Fragen Sie sich das auch jedes Jahr? Ein kleiner Tipp: Immer in Richtung des Sommers. Im Frühjahr liegt er vor uns - also stellen wir die Zeiger eine Stunde nach vorn. Im Herbst haben wir den Sommer hinter uns - also geht es zurück. Oder andere Eselsbrücke: Im Herbst werden die Gartenmöbel reingestellt - also zurück und im Frühjahr wieder raus. Gern geschehen!