Nachdem am vergangenen Wochenende ein 55 Jahre alter Mann mit seinem elektrischen Fahrrad an einem Kreisverkehr in Sebnitz gestürzt war, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Vorfalls. Der Pedelec-Fahrer hatte bei dem Sturz schwere Verletzungen erlitten und wurde zunächst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort ist er später verstorben.

Auch mehr als eine Woche nach dem tödlichen Unfall eines Radfahrers am Kreisverkehr auf der Schandauer Straße in Sebnitz ermittelt der Verkehrsunfalldienst und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung und Hinweise.