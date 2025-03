Der Zoll hat in Hellendorf/Bahretal an der Grenze zu Tschechien in der Nacht zum Donnerstag einen mutmaßlichen Schmuggler erwischt. Wie ein Sprecher des Hautzollamtes Dresden mitteilte, hatte er fast 13.000 Tafeln Dubai-Schokolade im Gepäck. Der 51 Jahre alte Fahrer habe behauptet, dass er aus Bulgarien komme und auf dem Weg nach Schweden sei. Allerdings hätten die Zöllner in seinem Fahrzeug Rechnungen gefunden, die belegten, dass er die Ladung nicht in Bulgarien, sondern in der Türkei erworben habe.