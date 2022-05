In diesem Jahr waren 42 Bands und Solisten aus zehn Ländern nach Dresden gereist. 42 Veranstaltungen auf 35 Bühnen und 230 Stunden Jazz wurden den Fans nach der Corona-Zwangspause geboten. Alles in allem waren 280 Künstler an dem Festival beteiligt. Neben dem eher intimen Konzert im Club ging es unter anderem bei einer Dampferparade auf der Elbe zur Sache. Außerdem stand wieder die Straßenparade mit insgesamt zehn Bands auf dem Programm. Noch bis Sonntagabend soll in der Dresdner Innenstadt gejazzt werden.