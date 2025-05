Die Stadt verspricht jetzt zwar, sich an den Kosten zu beteiligen. Eine schriftliche Zusage liegt aber noch nicht vor, teilten die Dixieland-Organisatoren mit. Sie fordern von den politischen Entscheidungsträgern klare Zuständigkeiten für Terrorabwehrmaßnahmen, finanzielle Unterstützung und die Regelung von Haftungsfragen, um die Durchführung des Festivals in Zukunft zu sichern.

Am 11. Mai beginnt in Dresden das 53. Dixieland-Festival. Den Organsisatoren zufolge ist es das größte Festival für Oldtime-Jazz in Europa mit zehntausenden Besuchern aus dem In- und Ausland.