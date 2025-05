Haushaltsentwurf 2025/26 Filmverband Sachsen warnt: Kürzungen gefährden Kulturszene

05. Mai 2025, 16:07 Uhr

Der Filmverband Sachsen übt deutliche Kritik am Haushaltsentwurf des Landes für 2025/26. Er warnt: Die geplanten Einsparungen zerstörten die Vielfalt und Lebendigkeit der Kulturszene in Sachsen. Der Verband fordert den Landtag auf, den Kulturetat mindestens an das vergangene Jahr anzupassen.