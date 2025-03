Dresden: Theater zeigt "Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat"

Nur was, fragt Musikerin Cindy Weinhold die drei Frauen regelmäßig, was ist denn nun mit dem idealen Staat? Dann zeigen sich in den thematisch mäandernden Gesprächen immer wieder hochpolitische Momente und Argumente. Die Präambel einer zukünftigen gemeinsamen Verfassung wird zitiert, geschrieben 1990 von Christa Wolf. Wie wir wissen, ist dann genau nichts Ostdeutsches ins Grundgesetz eingeflossen. Wie steht es um die Gleichberechtigung, wie um die Chancengleichheit? Oder, ein echter Höhepunkt, wenn Fanny Staffa regelrecht schreit: "Wir können Kapitalismus nicht positiv denken, das ist ein Ergebnis unserer Ost-Sozialisation!"

Da steckt so unglaublich viel Substanz drin, in diesen knapp zwei Stunden mit dem genialen Titel.

Das Raffinierte an diesem Abend ist zudem, dass er verschiedene Perspektiven auf gesellschaftliche Problemfelder zeigt, die überhaupt nicht ost- oder westdeutsch sind, sondern letztlich viel größer. Denn natürlich wissen diese Ostfrauen, dass sie aus Sicht der übrigen Welt heute alle "Westfrauen" sind und – bei allen Sorgen – in vielen Fragen privilegiert, wie wir alle. Die Klimakrise klingt an, der Rechtsruck wird gezeigt. Tatsächlich ist die Inszenierung weit mehr als nur ein Ostalgie-Abend mit Humorbeilage. Da steckt so unglaublich viel Substanz drin, in diesen knapp zwei Stunden mit dem genialen Titel. Dazu die Live-Musik, die Videos, die Fotos – dieser Abend wird sein Publikum ganz sicher finden, und das ist gut so.