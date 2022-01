OB-Wahl Dresden Zerwürfnis bei Dresdner Linken nach OB-Kandidatenkür

Am Dienstag hat der Linken-Stadtverband André Schollbach als Kandidaten für die Dresdner Oberbürgermeisterwahl ins Rennen geschickt. Der Fraktionschef der Partei im Stadtrat wolle nach eigenen Worten dafür antreten, den sozialen Frieden in der Landeshauptstadt wiederherzustellen. Doch nun muss Schollbach erst einmal die Gräben in den eigenen Reihen schließen. Aufgrund seiner Kandidatur haben sechs Mitglieder aus dem Stadtvorstand – und damit fast ein Drittel der Mitglieder - ihren Rücktritt aus dem Gremium erklärt.