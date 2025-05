In einer Berufsschule in Dresden-Johannstadt hat es am Dienstagmorgen einen sogenannten ABC-Spezialeinsatz der Feuerwehr gegeben. Wie ein Sprecher mitteilte, war aus einem Laborschrank eine dampfende und übelriechende Flüssigkeit ausgetreten. Diese wurde gebunden und schließlich in einem Spezialfass entsorgt.