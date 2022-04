Das Stadtteilfest "Bunte Republik Neustadt" in Dresden fällt auch in diesem Jahr aus. Wie die Organisatoren mitteilten, besteht angesichts der Corona-Pandemie weiter Planungsunsicherheit. Deshalb habe es bislang auch noch keine Ausschreibung gegeben.



Die "Bunte Republik Neustadt" - kurz als BRN bekannt - sollte vom 17. bis zum 19. Juni stattfinden. Damit sollte der 30. Geburtstag des Festes gefeiert werden. Wann das Ereignis nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Bereits in den vergangenen zwei Jahren war das Fest pandemiebedingt abgesagt worden.