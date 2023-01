In diesem Jahr wird es keine Bunte Republik Neustadt (BRN) geben. Es habe sich kein Gesamtveranstalter für das Stadtteilfest gefunden, teilte die Dresdner Stadtverwaltung mit. Im Laufe des Jahres werde nach Lösungen für künftige Veranstaltungen in der Äußeren Neustadt gesucht. Das Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt bereitet demnach eine Umfrage zum Inhalt und zur Ausgestaltung einer zukünftigen BRN vor. Wenn die Ergebnisse vorliegen, könne über den Fortgang der BRN und zur Veranstalterrolle beraten werden.

Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) sagte: "Wir suchen nach einer Möglichkeit, das Fest nach der pandemiebedingten Pause zu reaktivieren." Dafür bedürfe es eines tragfähigen Konzepts und die Bürgerschaft müsse für sich definieren, was sie will. Die BRN lebte zu einem Großteil vom Engagement der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der ansässigen Händler, Gastronomen und Gewerbetreibenden und wurde auch aus ihrer Mitte heraus ins Leben gerufen.



Das erste Stadtteilfest wurde im Sommer 1990 in der Dresdner Neustadt auf die Beine gestellt. Mit dem Wandel des Stadtteils wandelte sich auch das Fest und wurde professionalisiert. Dabei kam zunehmend Kritik an einer spürbaren Kommerzialisierung der BRN auf. Dennoch lockte die BRN zuletzt auch immer wieder auswärtige Gäste in die Dresdner Neustadt.