Die Stadt Dresden wird in diesem Jahr keine Party für Einwohner veranstalten, die in zwölf Monaten zuvor ihre Volljährigkeit erreicht haben. Wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Dienstag mitteilte, leistet sein Geschäftsbereich damit einen Beitrag zu den nötigen Einsparungen im Stadthaushalt. Zugleich gab er Kritikern an der "@nachtschicht_18" die Schuld daran, dass im September keine 18-Jährigen im Dresdner Rathaus tanzen und feiern werden.