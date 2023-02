Chancenaufenthalt in Sachsen Abschiebestopp für geduldete Ausländer mit Bleibeperspektive

Am 31. Dezember 2022 trat das Gesetz zum sogenannten Chancenaufenthaltsrecht in Kraft. Damit soll seit vielen Jahren von Abschiebung bedrohten Ausländern ein langfristig gesicherter Aufenthalt in Deutschland ermöglicht werden, sobald sie als gut integriert gelten. Etliche Bundesländer hatten schon vor Inkrafttreten des Gesetzes Abschiebungen aus diesem Personenkreis gestoppt. Nun hat auch das sächsische Innenministerium reagiert und Anwendungshinweise des Bundesinnenministeriums konkretisiert.