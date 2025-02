60. Geburtstag "Unglaublich intensive Zeit": Marion Ackermann als SKD-Direktorin in Dresden verabschiedet

Hauptinhalt

02. Februar 2025, 09:00 Uhr

Kurz vor ihrem 60. Geburtstag am 2. Februar endete ihre Amtszeit als Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Sie geht neue Wege in Berlin, übernimmt die Leitung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Am Donnerstag wurde sie offiziell verabschiedet und ihr Wirken in Dresden gewürdigt. In ihre Amtszeit fallen Erfolge wie die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung oder der Erhalt des Gerhard-Richter-Archivs, aber auch der Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe. Eine Bilanz.