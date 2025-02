Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer spricht mit Blick auf Marion Ackermanns Zeit in Dresden von acht guten Jahren. Dass sie zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz geht, sei für die nächsten Jahre "eine große Chance, was gemeinsame Projekte angeht", so Kretschmer bei MDR KULTUR. Einmal mehr würden Museumsdirektoren der SKD "Führungspersönlichkeiten der großen Museen der Welt". Damit bezog er sich auf Martin Roth, der von Dresden ans Victoria and Albert Museum in London wechselte, und Hartwig Fischer, der zum British Museum ging.