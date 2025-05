Der Abwasserkanal sei mit seinen Dimensionen von zehn Kilometern Länge und jeweils 1,2 Kilometer am Stück gebohrt bisher einmalig in Deutschland, sagt Frank Schönstädt: "Bei uns in der Branche gibt es immer dieses Konkurrenzdenken. Es kann sein, dass sich demnächst ein Mitbewerber an eine höhere Länge wagen wird." Der Bau des Industriesammlers Nord kostet die Stadt Dresden rund 71 Millionen Euro.