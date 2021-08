Die geplante Auszeichnung des Molkereiunternehmers Theo Müller mit der sächsischen Verfassungsmedaille hat Kritik provoziert - auch aus den Reihen der Ordensträgerinnen und -träger. Die frühere DGB-Chefin in Sachsen, Iris Kloppich, zeigte sich "erstaunt" und "zugleich verärgert". Sie sagte MDR SACHSEN: "Müller hat zwar tausende Arbeitsplätze in Sachsen geschaffen, verdient dabei aber auch nicht schlecht." Zudem entlohne er seine Beschäftigten unterhalb des ostdeutschen Flächen-Tarifvertrags.

Die Krone ist aber, dass er das, was er verdient, an Erbschaftssteuern einsparen will und in die Schweiz bringt.

Müller hat stets gesagt, er zahlt den Bauern nur das, was er muss, nicht, was er kann. Von der Marke Müllermilch haben die Bauern in Sachsen nicht partizipiert.

Die Großmolkerei der Müllermilch Unternehmensgruppe in Leppersdorf. Bildrechte: imago/Robert Michael

Der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, bezog sich in einer Reaktion auch auf die Wohnsitzverlagerung Müllers, der 2003 in die Schweiz zog, um bei Firmenübergang an seine Kinder 200 Millionen Euro Schenkungs- und Erbschaftssteuer zu sparen: "Sein Unternehmen hat jahrelang Millionen von Steuergeldern als Subventionen kassiert, allein 70 Millionen Euro Fördermittel 2009 für die Molkerei in Leppersdorf." Um die Richtlinien zur Förderung kleiner Unternehmen einzuhalten, habe Müller dazu neun eigenständige kleine Firmen gebildet, die als Firmensitz alle dieselbe Adresse hatten.



"Wer förderpolitisch so 'kreativ' war und dann auch noch mit Ansage Steuerflucht betrieben hat, bekommt jetzt vom Ministerpräsidenten persönlich an seinem Steuerzufluchtsort Zürich den Sächsischen Verdienstorden überreicht."