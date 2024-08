Weitere Angriffe auf Wahlkampfhelfer gab es am Mittwoch in Leipzig. Dort griffen laut Staatsanwaltschaft Leipzig eine Frau und ein Mann drei AfD-Wahlhelfer an einem Infostand an. Nachdem sie einen Tisch mit Wahlkampfmaterial umwarfen, attackierte der männliche Täter einen 71 Jahre alten Wahlkampfhelfer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Die Staatsanwaltschaft Leipzig und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln.