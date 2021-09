Der Ausschuss für Inneres und Sport des Sächsischen Landtags kommt am Donnerstag zu einer Sondersitzung in Dresden zusammen. Auf der Agenda stehen auf Antrag der AfD-Fraktion die Ausschreitungen bei der Leipziger Demonstration "Wir sind alle LinX" am 18. September. Die Sitzung beginnt um 10 Uhr im Plenarsaal des Landtags und ist nicht öffentlich.