Die Alternative für Deutschland (AfD) trifft sich an diesem Wochenende in Dresden auf der Messe zu ihrem Bundesparteitag. Es geht um die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl. Turbulent dürfte es nicht nur im Saal werden, auch rund um das Gelände des AfD-Parteitags sind mehrere Demonstrationen angemeldet.

Die sächsische Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz in Dresden vor. Dresdens Polizeisprecher Marko Laske sagte MDR SACHSEN, der Einsatz werde das gesamte Wochenende andauern. Im Wesentlichen habe die Polizei drei Aufgaben zu erfüllen, so Laske: Es gehe um die Absicherung des AfD-Parteitags auf dem Dresdner Messegelände, um die Absicherung der genehmigten Gegenproteste und um die störungsfreie Aufrechterhaltung des Betriebs im Impfzentrum, das sich ebenfalls am Messegelände befindet.