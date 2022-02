Personaldebatte Sachsens Justizministerin will AfD-Richter Maier in Ruhestand versetzen

Das sächsische Justizministerium will verhindern, dass der ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Maier wieder als Richter in Sachsen arbeitet. Das Ministerium recihte zwei Anträge beim Dienstgericht in Leipzig ein. So solle der 60 Jahre alte Maier in den Ruhestand versetzt werden.