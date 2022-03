Das Dienstgericht für Richter beim Landgericht Leipzig hat dem früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Maier die Führung der Amtsgeschäfte vorläufig untersagt. Das teilte das sächsische Justizministerium an diesem Freitag mit. Die Entscheidung beruhe auf § 46 Sächsisches Richtergesetz (SächsRiG) in Verbindung mit § 35 Deutsches Richtergesetz (DRiG) und sei zeitlich begrenzt bis zur Entscheidung über die Versetzung Maiers in den Ruhestand.

Glaubwürdigkeit der Rechtsprechung in Frage gestellt

Als Tatsache, die eine vorläufige Untersagung der Führung der Amtsgeschäfte geböten, hat das Dienstgericht maßgeblich Maiers Aktivitäten im Zusammenhang mit dem inzwischen aufgelösten, völkisch-nationalistischen "Flügel" der AfD angesehen. Auch wenn Maier in dieser Zeit als Bundestagsabgeordneter sein Richteramt ruhen ließ, sei nun zu befürchten, dass der Richter in der Öffentlichkeit als Rechtsextremist wahrgenommen werde.

Dies könne zu einer schweren Beeinträchtigung der Rechtspflege führen. Denn Maiers Rechtsprechung könne nicht mehr als glaubwürdig erscheinen, was das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigen oder mindern würde, heißt es in der Begründung des Dienstgerichtes. Der Beschluss ist unanfechtbar.

Verhandlungstermine mit Maier werden abgesagt

Nachdem sein Einzug als AfD-Abgeordneter in den Bundestag gescheitert war, hätte Maier eigentlich am Amtsgericht in Dippoldiswalde wieder als Richter arbeiten können. Dort hatte er auch am 14. März seinen Dienst angetreten. Das sächsische Justizministerium wehrte sich jedoch mit rechtlichen Schritten und einem Eilverfahren gegen die Weiterbeschäftigung, weil Maier vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird.

Vom Amtsgericht Dippoldiswalde hieß es nach der Entscheidung des Dienstgerichtes, Maier sei zwar seit zwei Wochen im Dienst, habe aber noch keine Verhandlungen geführt. Die bereits mit ihm anberaumten Termine werde man nun aufheben. So kurzfristig könne man die Verhandlungen nicht mit einem stellvertretenden Richter besetzen, erklärte Amtsgerichtsdirektor Rainer Aradei Odenkirchen.