Rechtsextremismus Darf der AfD-Politiker Maier zurück in die sächsische Justiz?

Der sächsische Verfassungsschutz stuft den AfD-Politiker Jens Maier als rechtsextrem ein. Darf er dennoch wieder als Richter in Sachsen arbeiten? Die Frage beschäftigt seit Donnerstag das Dienstgericht in Leipzig. Das Gericht hatte Maier im März in einem Eilverfahren die Amtsgeschäfte zunächst untersagt. Jetzt geht es um seine Versetzung in den Ruhestand. Maier will, dass zunächst seine Einstufung als Rechtsextremist vor dem Verwaltungsgericht geprüft wird.