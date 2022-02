Aber eigentlich soll Maier das Richteramt gar nicht erst antreten. Um das zu schaffen, hat das Ministerium ein zweites Schreiben aufgesetzt. Es beantragte am Landgericht Leipzig - am dortigen Dienstgericht für Richter - die Versetzung des AfD-Politikers in den Ruhestand. Dieses Verfahren ist allerdings mit hohen rechtlichen Hürden verbunden und muss von den dann für Maier konkret zuständigen Vorgesetzten im Dippoldiswalder Gericht geprüft werden.



Um die Zeit bis zu einer Entscheidung zu überbrücken, ohne dass Maier als Richter arbeitet, hat das Ministerium am Richterdienstgericht in Leipzig das vorläufige Untersagen des Führens der Amtsgeschäfte beantragt. Begründet wird das laut Justizministerin Meier mit der "Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtspflege ab dem 14. März 2022". Das Ministerium hofft, dass dieser Antrag im Eilverfahren behandelt wird und Jens Maier damit seinen neuen Posten in Dippoldiswalde gar nicht antreten kann.