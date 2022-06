Hinweise des Dresdner Gesundheitsamts Personen, die die aufgeführten Krankheitszeichen an sich bemerken, sollen sich nach vorheriger telefonischer Ankündigung bei einem Arzt vorstellen und bis zur Abklärung enge Körperkontakte meiden. Personen, die Kontakt zu einer an Affenpocken erkrankten Person hatten, sollen sich bitte beim Amt für Gesundheit und Prävention via E-Mail an gesundheitsamt-infektionsschutz@dresden.de melden. Sie werden aufgefordert, für 21 Tage nach Kontakt auf das Auftreten von Krankheitszeichen zu achten sowie enge Körperkontakte zu meiden.