Ostalgie bei den Filmnächten am Elbufer in Dresden: Bei der Filmpremiere von "Zwei zu Eins" mit Sandra Hüller durften Besucherinnen und Besucher einmalig am Donnerstagabend mit DDR-Geld bezahlen. Insgesamt 3.150 DDR-Mark zückten diese laut Veranstalter, um sich mit Getränken zu versorgen, die es für 20 DDR-Mark je Glas gab.