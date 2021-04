Viele Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie fürchten aufgrund der Corona-Krise ihre Stelle zu verlieren, so die IG Metall.

Viele Mitarbeiter in der Metall- und Elektroindustrie fürchten aufgrund der Corona-Krise ihre Stelle zu verlieren, so die IG Metall. Bildrechte: imago/Tillmann Pressephotos

Mit einer Aktion unter dem Motto "Schluss mit lustig!“ haben am Dienstag in Dresden mehr als 100 Beschäftigte der sächsischen Metall- und Elektroindustrie auf ihre Situation im Tarifstreit aufmerksam gemacht. Die Teilnehmer seien dafür mit ihren Autos vor eine an der Messe aufgebauten Bühne gefahren, teilte die IG Metall mit. Aufgrund der Corona-Bestimmungen seien nur kleine Delegationen aus insgesamt zwölf Betrieben – darunter Pierburg, Thyssenkrupp und die Karosseriewerke Dresden – vor Ort gewesen.