In einer Dresdner Diskothek sind am frühen Sonntagmorgen mindestens 16 Menschen durch eine Reizgasattacke verletzt worden. Im "Arteum" am Waldschlößchen hatte eine 18 Jahre alte Tatverdächtige laut Polizei Dresden eine Reizgasdose versprüht. Daraufhin klagten Besucher über Atemwegsreizungen und Augenschmerzen. Fünf Diskogäste mussten in Krankenhäuser zum Augenspülen gebracht werden. Elf Betroffene wurden von Rettungskräften am Einsatzort behandelt, informierte die Polizei Dresden. Der Klub wurde nach dem Vorfall geschlossen.