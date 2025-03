"Ziel war es, die Zusammenarbeit aller an der Gefahrenabwehr beteiligten Organisationen zu trainieren und die gegenseitigen Abhängigkeiten im Falle eines Hochwasserereignisses an der Weißeritz zu üben", hieß es von der Stadt Dresden. Verschiedene Bereiche haben laut Feuerwehr ihre Abläufe geübt: Das waren neben den Einsatzkräften auch der Verwaltungsstab, die technische Einsatzleitung und die Verantwortlichen im Krankenhaus.

Dass so ein Katastrophenszenario mit Fluten und Klinik-Räumung nicht unwahrscheinlich ist, wissen die Dresdner: Beim sogenannten Jahrhunderthochwasser im Jahr 2002 wurde das Krankenhaus in der Friedrichstadt tatsächlich geräumt. "Das komplette Krankenhaus wurde innerhalb von zwölf Stunden evakuiert", erinnert das Klinikum an den 13. August 2002. Am Folgetag überschwemmte die Elbe das Krankenhausgelände erneut.