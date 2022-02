Nach mehr als 20 Jahren hat das ehemalige Minensuchboot "Atlantis" seinen Liegeplatz im Alberthafen Dresden endgültig verlassen. Das Schiff sei mit zwei Kränen der Sächsische Binnenhäfen Oberelbe (SBO) aus dem Hafenbecken gehoben und an Land gesetzt worden, teilte die Hafenverwaltung mit. Der Rumpf werde nun zerlegt und entsorgt.

Dazu sei das ehemalige Minensuchboot drei Monate lang durch eine Recycling-Firma komplett entkernt worden, hieß es. Danach wog das Armeeboot noch knapp 80 Tonnen und konnte an Land gehoben werden.

Seit dem Jahr 2000 lag das ehemalige Binnenminensuchboot "Atlantis" der Bundesmarine im Alberthafen Dresden. Das Boot sollte als Exponat ins Militärhistorische Museum Dresden überführt werden. Bis zum Jahr 2013 ermöglichte das Museum Führungen auf der "Atlantis". Nach und nach geriet das Schiff aber in Vergessenheit und war dem Verfall preisgegeben, so die Hafenverwaltung. Anfang 2018 sei das Boot an eine dänische Firma zur Verschrottung verkauft worden.